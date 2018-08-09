Сэкономить на букетах 1 сентября, чтобы помочь тяжелобольным детям, предлагает фонд «Вера»

Фонд помощи хосписам «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» выступили с инициативой, вместо покупки дорогого букета к 1 сентября, перечислить деньги на нужды тяжелобольных детей из 700 семей-подопечных фонда.

Ежегодно, 1 сентября родители школьников тратят десятки миллионов рублей на покупку цветов для учителей. В благотворительном фонде предлагают ученикам ограничиться одним красивым букетом, чтобы порадовать своего учителя, а остальные средства, вместо покупки цветов, потратить на нужды больных детей, которые не могут посещать школу.

В пресс-службе фонда сообщили, что на вырученные деньги в рамках объявленной акции, будут куплены инвалидные коляски, дыхательные аппараты, лекарства, специальное питание. Семьи с тяжелобольными детьми смогут получить психологическую и юридическую помощь.

В Фонде «Вера» предложили праздничные букеты для учителей повязать лентами с символом акции. Можно прикрепить на рюкзак или школьную одежду наклейку участника акции. «Главное, чтобы решение принять участие в акции было принято совместно с учителями» — цитирует фонд Агентство новостей Москва.

В 2017 году в акции приняли участие свыше тысячи школ из 130 населённых пунктов страны, в фонд поступило 39 миллионов рублей, которые были потрачены на нужды 460 больных детей по всей России.