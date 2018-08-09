Роковой август: рубль с треском обвалился

России объявили «холодную войну»: первой жертвой стал рубль

Август подтвердил свое роковое значение для России: в среду рубль с треском обвалился до апрельских минимумов. В течение дня курс доллара превышал 65 рублей, евро перескочил за 75,5 рублей. Просели и фондовые рынки: индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,83% — до 2293,01 пункта, РТС — на 2,91%, до 1113,78 пункта.

Основной причиной, по единодушному мнению аналитиков, стала публикация деталей нового пакета санкций против России, предложенного американскими сенаторами на прошлой неделе. Некоторые подробности оказались весьма неожиданными, например, идея признать РФ спонсором международного терроризма.

Никто не предполагал, что все будет настолько мрачно и агрессивно, поясняет замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева . Отдельная информация о потенциальных санкциях против госдолга и государственных банков просачивалась в прессу, но когда законопроект предстал в полном виде, стало понятно, насколько серьезна угроза. Если Конгресс действительно примет документ без изменений, для России и для ее экономики это будет крайней болезненно и неприятно.

Реакция рынков оказалась достаточно бурной, потому что это максимум, который в принципе можно выдавить из санкций. По сути, одобрение всех предложенных мер будет означать начало полноценной «холодной войны», отмечают эксперты.

«Будет понятно, что США нас давят намеренно, и будут идти до конца, пока у нас экономика не загнется, пока мы с голоду не умрем», — говорит Кокорева.

Но пока делать окончательные выводы рановато. Как минимум месяц этот законопроект не будет принят — в Конгрессе каникулы.

Вечером падение российской валюты ускорили негативные сводки с нефтяного фронта. Цена Brent упала на 3,4% на фоне статистики из Китая, показавшей слабый импорт, и данных американского Минэнерго , которые зафиксировали рост запасов нефтепродуктов в коммерческих хранилищах.

Паника или новый тренд?

Уровень 65 рублей за доллар — это такой Рубикон, считает аналитик TeleTrade Александр Егоров . В апреле именно на этой черте движение американской валюты вверх остановилось, напоминает он, и началась консолидационная фаза, когда был серьезный откат, а потом снова ослабление рубля. Если и сейчас не произойдет устойчивого перехода этого уровня, наверное, можно будет говорить о том, что участники рынка просто испугались.

«Думаю, что надо подождать пару дней. Испуг есть испуг. Ситуация действительно серьезная, если все это будет принято в таком виде. Но пока еще никто не сказал, что именно в таком виде это будет принято», — отмечает эксперт.

По мнению Кокоревой, в ближайшее время доллар может сходить в район 65,5 рублей, а у евро потенциал в районе 75,7 рубля. Дальше уже возможна остановка и корректировка, и даже возврат курсов к отметкам начала текущей недели: доллар может вернуться в район 63 рублей с хвостиком, евро — в район 74 рублей, по мере того, как негатив будет утихать.

Егоров такого сценария тоже не исключает, но сомневается в том, что сейчас найдется много желающих продавать доллар, потому что угроза новых санкций нависла над Россией дамокловым мечом, а вместе с ней остается и неопределенность, которую рынки не очень любят. Откат доллара в район 64 — 64,25 рублей был бы нормальным явлением, считает эксперт.

Рубль теперь вообще очень тяжело возвращается к своим прежним отметкам из-за интервенций Минфина . Движение доллара вверх могут поддержать и российские банки, если начнут свою рублевую ликвидность переводить в валюту, что подтолкнет к более активным покупкам доллара и других участников рынка.

Так что существенной коррекции может и не случиться, предупреждают эксперты. А дальше рынок будет ждать осени, когда Конгресс вернется с каникул, и судьба новых санкций прояснится.

Дожить до осени

Пока что аналитики склонны думать, что законопроект все-таки будет смягчен, особенно в отношении госбанков. На заморозку активов США вряд ли пойдут, полагает Кокорева. А вот санкции против госдолга она считает вполне вероятными.

Безусловно, для российской экономики это будет весьма неприятно. Во-первых, в самих США достаточно большое количество институциональных инвесторов, которые потенциально могли бы приобрести российские ОФЗ. Да и европейские инвесторы, как показывает практика, тоже предпочитают не связывать с активами, которые попадают под американские санкции. Так что останутся только азиатские и латиноамериканские инвесторы.

«Это может повлиять на стоимость заемных средств на внешних рынках для России. Доходность по облигациям вырастет, соответственно, стоимость обслуживания должна повыситься», — поясняет аналитик.

По мнению Егорова, санкции в отношении крупных российских госбанков могут быть даже более серьезной проблемой, чем запрет на покупку государственных облигаций. Фактически это будет означать отключение от долларовой финансовой системы.

Конечно, будут искать альтернативу, возможно, больше использовать евро и другие валюты. Но в любом случае без доллара обойтись непросто. Большинство внешних займов идет в долларах, и SWIFT, и многие международные платежные системы ориентированы на долларовую составляющую. Однако пострадает не только российская экономика.

По словам Егорова, если все-таки произойдет отключение от долларовой системы, если американцы пойдут на блокировку долларовых счетов, это будет сдвиг в мировой финансовой системе, и чем он в принципе закончится, пока непонятно. Россия — это все-таки не Иран и не КНДР. Такие шаги просто ускорят разделение мира на многополярный с точки зрения финансовой составляющей.

В то же время внутри США нет единой позиции по ограничениям против России. С одной стороны, есть силы, которые реально хотят этих санкций — такие вашингтонские «ястребы». Но с другой, в американском Минфине есть более здравомыслящие люди, которые понимают, какими последствиями для мировых рынок чреваты подобные меры.