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Названы причины обрушения рубля
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Названы причины обрушения курса рубля 

Дни.ру 2 часа назад
Рубль обвалился до минимальной с ноября 2016 года отметки. Доллар и евро усилили рост из-за новых антироссийских мер, введенных Вашингтоном.
Курсы валют подскочили вечером 8 августа. Доллар расчетами на четверг вырос сразу на 1,58 — до 65,07 рубля, евро — на 1,87 рубля, до 75,52 рубля. Добавил давления на российскую валюту и рынок нефти: цена на черное золото опустилась ниже 72 долларов.
>> Рубль стремительно рухнул вниз
Аналитики связывают падение курса российской валюты с ростом санкционных рисков. Новый пакет антироссийских мер включает санкции против госдолга России и российских госбанков.
По мнению экспертов, при оптимистичном сценарии доллар сначала подскочит под 70 рублей. Однако довольно быстро американская валюта "вернется на место" — 61-65 рублей или чуть выше.
"Если конгресс запретит покупку новых выпусков российского долга, потери для рубля будут незначительными — в пределах пяти-семи процентов", — уверен ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
Пессимистичный вариант, при котором резиденты США и их союзников начнут избавляться от российского госдолга, обвалит рынок облигаций. Курс в таком случае может упасть до 72 рублей за доллар.
"Если реализуется самый негативный сценарий, рубль может дойти до 70-ти, падение составит порядка 15%", — считает директор аналитического департамента "Альпари"Александр Разуваев.
Первый этап американских ограничений включает запрет на экспорт продукции двойного назначения. А второй пакет вступит в силу через три месяца. Санкции могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта, передает РИА Новости.
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