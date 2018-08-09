Названы причины обрушения рубля

Названы причины обрушения курса рубля

Рубль обвалился до минимальной с ноября 2016 года отметки. Доллар и евро усилили рост из-за новых антироссийских мер, введенных Вашингтоном.

Курсы валют подскочили вечером 8 августа. Доллар расчетами на четверг вырос сразу на 1,58 — до 65,07 рубля, евро — на 1,87 рубля, до 75,52 рубля. Добавил давления на российскую валюту и рынок нефти: цена на черное золото опустилась ниже 72 долларов.

Аналитики связывают падение курса российской валюты с ростом санкционных рисков. Новый пакет антироссийских мер включает санкции против госдолга России и российских госбанков.

По мнению экспертов, при оптимистичном сценарии доллар сначала подскочит под 70 рублей. Однако довольно быстро американская валюта "вернется на место" — 61-65 рублей или чуть выше.

"Если конгресс запретит покупку новых выпусков российского долга, потери для рубля будут незначительными — в пределах пяти-семи процентов", — уверен ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Пессимистичный вариант, при котором резиденты США и их союзников начнут избавляться от российского госдолга, обвалит рынок облигаций. Курс в таком случае может упасть до 72 рублей за доллар.

"Если реализуется самый негативный сценарий, рубль может дойти до 70-ти, падение составит порядка 15%", — считает директор аналитического департамента "Альпари"Александр Разуваев.