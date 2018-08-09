События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 августа

МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль)

4% (факт)

Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)

-0,1%

0,3% (факт)

Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)

2,1% (факт)

Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль)

4,6% (факт)

11:00 Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ

предв.

Китай — Объём выданных займов

1,84 трлн юаней

1,21 трлн юаней

15:15 Канада — Объём строительства новых домов (июль)

248,1 тыс.

220 тыс.

15:30 США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)

15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

218 тыс.

220 тыс.

15:30 США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)

15:30 Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь)

предв.

Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

459,5 млрд долл (на 27.07)

EVRAZ plc — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

17:00 мск (13:00 лнд)

EVRAZ plc — телеконференция менеджмента

ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

Аэрофлот — последний день подачи требования о выкупе акций у миноритариев, несогласных с принятием решения о крупной сделке — лизинге 50 новых воздушных судов МС-21-300 (реестр — 31.05.2018)

цена выкупа: 147,22 руб (ао)