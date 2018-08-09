События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 августа 

МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль)
4% (факт)
Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
-0,1%
0,3% (факт)
Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
2,1% (факт)
Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль)
4,6% (факт)
11:00 Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
предв.
Китай — Объём выданных займов
1,84 трлн юаней
1,21 трлн юаней
15:15 Канада — Объём строительства новых домов (июль)
248,1 тыс.
220 тыс.
15:30 США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
218 тыс.
220 тыс.
15:30 США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
15:30 Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь)
предв.
Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
16:00 мск ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.08)
459,5 млрд долл (на 27.07)
EVRAZ plc — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
17:00 мск (13:00 лнд)
EVRAZ plc — телеконференция менеджмента
ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
Аэрофлот — последний день подачи требования о выкупе акций у миноритариев, несогласных с принятием решения о крупной сделке — лизинге 50 новых воздушных судов МС-21-300 (реестр — 31.05.2018)
цена выкупа: 147,22 руб (ао)
МРСК Северного Кавказа — СД (изменения в положение о дивидендной политике)
Ростелеком — СД (результаты работы по управлению существенными рисками в 1кв2018, о согласии на взаимосвязанные сделки с заинтересованностью /между Ростелеком и МОБИТЕЛ/, положение о представительстве в Женеве)