Рост «Газпрома» на падающем рынке может стать предвестником смены тренда

Вчерашнее падение рубля более чем на 3% мы считаем аномальным и избыточным. Никаких поводов для такого обвала не было. Внесенный республиканцами и демократами законопроект о жестких антироссийских санкциях с вероятностью 95% в таком виде принят не будет.

Скорее всего, эта новость все-таки стала лишь поводом для распродаж национальной валюты. И без американских санкций у рубля печальное будущее: в условиях стагнации экономики и скупки на рынке валюты Минфином рублю очень сложно перейти к росту.

Сыграл свое «черное» дело и технический фактор: рубль пробил верхнюю границу бокового канала на уровне 64 руб за доллар, в котором торговался с середины апреля. Поэтому падение российской валюты, в том числе, происходило за счет закрытия шортов по паре доллар-рубль.

В любом случае, краткосрочно рубль явно перепродан, и отскок на валютном рынке, сегодня или завтра, будет.

Однако локальное укрепление рубля вполне может спровоцировать падение рынка акций, тем более, что вектор движения Индексу Мосбиржи задал Сбербанк , акции которого обвалились вчера более чем на 4%. Причем на вечерних торгах фьючерсы по Сберу упали еще на процент. Сейчас первой целью снижения акций Сбербанка является отметка 180 руб.

Настораживающим фактором выглядит процентный рост «Газпрома» на падающем рынке. Согласно старой трейдерской примете, акции «Газпрома» растут последними, и их движение против падающего рынка очень часто является предвестником смены тренда на понижательный.

Естественно, что в таких условиях, когда динамика рынка зависит от эмоций и действий нерезидентов, какие-то конкретные рекомендации давать очень рискованно. Единственное, что стало очевидно — это нужно забыть про формирование среднесрочных портфелей и, скорее всего, большую прибыль принесут операции от шорта.