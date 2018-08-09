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Индексы, бумаги и рубль обновляют минимумы на фоне новых санкций США
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Индексы, бумаги и рубль обновляют минимумы на фоне новых санкций США 

Говорит Москва 11 часов назад
Фото: ФИНАМ
Как передаёт ТАСС со ссылкой на Мосбиржу, акции «Аэрофлота» сегодня упали более чем на 8% на опасениях ограничений со стороны Соединённых Штатов. Бумаги Сбербанка снижаются на 4%, «РУСАЛа» — на 3,3%, ВТБ — 2,3%.
В то же время индекс РТС впервые с середины июня продемонстрировал отрицательную динамику ниже 1100 пунктов. Параллельно индекс Мосбиржи снизился на 0,64%.
Накануне Госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые антироссийские санкции. Предполагается, что они будут состоять из двух пакетов: первый предусматривает запрет на поставку продукции двойного назначения, второй включает в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, эмбарго на полёты «Аэрофлота» в Соединённые Штаты и почти полное прекращение американского экспорта.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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