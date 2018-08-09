Индексы, бумаги и рубль обновляют минимумы на фоне новых санкций США

Как передаёт ТАСС со ссылкой на Мосбиржу, акции «Аэрофлота» сегодня упали более чем на 8% на опасениях ограничений со стороны Соединённых Штатов. Бумаги Сбербанка снижаются на 4%, «РУСАЛа» — на 3,3%, ВТБ — 2,3%.

В то же время индекс РТС впервые с середины июня продемонстрировал отрицательную динамику ниже 1100 пунктов. Параллельно индекс Мосбиржи снизился на 0,64%.