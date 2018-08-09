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Частный бизнес в России эффективнее по финансовым показателям
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Частный бизнес в России эффективнее по финансовым показателям 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
РАНХиГС провела анализ финансовой результативности крупных российских компаний — 16 государственных и 133 частных — в 2006-2016 гг. Под частными эксперты понимали компании с суммарной прямой и косвенной долей государства менее 10% в течение всех этих лет. Данные опубликовал журнал «Вопросы экономики», пишут "Ведомости". Компании с госучастием стабильно отставали от частных по рентабельности собственного капитала и дивидендной доходности. В 2014-2016 гг. дивидендная доходность частных компаний росла, а компаний с госучастием снижалась: это ограничивает доходную базу бюджета, если государство владеет акциями напрямую, и снижает интерес частных инвесторов к госкомпаниям, усиливая их нужду в госфинансировании.
Долговая нагрузка большинства госкомпаний (отношение чистого долга к EBITDA) в 2006-2015 гг. была больше, чем у частных, но в 2016 г. частный бизнес их обогнал — вероятно, из-за секторальных санкций, вынудивших госкомпании активнее частных погашать внешние долги без рефинансирования, предполагают исследователи. Аналогичны результаты сравнения с глобальными конкурентами: кредитное плечо у российских компаний с госучастием больше, а рентабельность капитала и дивидендная доходность заметно ниже.
Меньшая эффективность госкомпаний связана в том числе с тем, что на них лежит бремя стратегических и социальных функций, замечают авторы. У "Аэрофлота" значительные обязательства, которые снижают его эффективность и которых нет у его иностранных конкурентов, подтверждает человек, близкий к совету директоров компании: перевозки пассажиров по плоским тарифам ниже себестоимости на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, покупка российской авиатехники. "Россети" осуществляют льготное технологическое присоединение, устанавливают не всегда экономически обоснованные тарифы, согласен представитель «Россетей».
Необходима приватизация, уверены авторы исследования: государство должно полностью выйти из их капитала в отраслях, где госкомпании генерируют менее трети выручки, и постепенно снижать долю там, где она высока: в транспорте, энергетике, добыче, финансах и коммунальном хозяйстве.
Минфин большой приватизации не ждет: доходы от нее в 2019 и 2020 гг. планируются мизерные — 13 млрд и 11 млрд руб. соответственно, а в 2021 г. их нет вовсе. В марте президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что доля государства в экономике должна снижаться. Но разгосударствление бизнеса в России лишь декларируется, утверждают исследователи: с 2006 по 2017 г. доля государства в экономике увеличилась с 42,8 до 48% ВВП, а это на 6-12 п. п. выше, чем в большинстве развивающихся стран.
И первый вице-премьер Антон Силуанов, и министр экономического развития Максим Орешкин считают частный бизнес более эффективным собственником, уверяет чиновник аппарата правительства: «В идеальном мире, где против России не введены санкции, финансово-экономический блок сейчас лоббировал бы приватизацию». Но при нынешней конъюнктуре, по его словам, проводить большую приватизацию — вредительство: активы можно продать только с огромным дисконтом. Приватизация необходима, несмотря на санкции и необходимость продавать активы по сниженной цене, настаивают эксперты РАНХиГС: на отмену санкций надеяться не стоит, а западных инвесторов можно заместить инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока.
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