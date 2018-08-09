Ещё
Биткоин продолжает дешеветь
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.30
76.51
76.96
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.25
+0.43 Золото
1211.72
–0.01 РТС
1083.43
+0.51
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1590
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Биткоин продолжает дешеветь, опустившись ниже $6,4 тыс. 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг продолжает опускаться в цене, торгуясь чуть ниже 6,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Аналитики не исключают продолжения нисходящего тренда.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.16 мск биткоин дешевел на 2,43% — до 6,386 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин терял 2,8%, достигая 6,358 тысячи долларов.
Другие криптовалюты также в основном дешевеют: Ethereum — на 2,57%, до 364,24 доллара, Bitcoin Cash — на 4,2%, до 599,88 доллара. Ripple при этом дорожает на 1,93% — до 0,3595 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 226,36 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,5% всего рынка криптовалют.
"К сожалению, на текущем падении продавцы пробились ниже 6,8 тысячи долларов, и самое важное, ниже ключевой поддержки в 6,5-6,6 тысячи долларов. На текущий момент торги проходят на уровне 6,3 тысячи. Если цена останется ниже уровня поддержки, то в ближайшее время шансы на очередную распродажу вырастут в разы, а цена будет направлена к 6,1 тысячи долларов", — прокомментировал РИА Новости аналитик криптовалютной торговой площадки Tokenbox Александр Литвинович.
Падение капитализации крипторынка вместе с ростом доли биткоина на нем аналитик объясняет задержкой запуска биржевого криптофонда VanEck SolidX Bitcoin Trust в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна была решить этот вопрос к 10 августа, однако в ночь на среду объявила, что решение отложено до 30 сентября. Это вызвало массовую распродажу на рынке криптовалют. "Рынок альткоинов пострадал больше всего — падение составило за последние сутки 10-20% в среднем", — отмечает эксперт.
Прайм: последние новости
Fitch прогнозирует рост цен алюминия до $3 тыс за т при сохранении санкций против "Русала" Бумаги компаний РФ в Лондоне существенно дешевеют АНОНС - Арбитраж Москвы рассмотрит заявление ЦБ РФ о банкротстве банка "Югра"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля214
Приставы навязывают россиянам чужие долги24
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель4
Государству посоветовали избавляться от компаний7
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение