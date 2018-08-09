Надо хеджировать валютные риски и увеличивать долю в акциях экспортеров

Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как негативный. Главным итогом вчерашнего дня является резкое снижение курса рубля и некоторых акций отечественных эмитентов. США продолжает усиливать давление по своим ключевым направлениям внешней политики. Причина лежит на поверхности — осенние выборы парламентариев, перед которыми необходимо продемонстрировать свою состоятельность. Различных проектов ужесточения антироссийских санкций становится чрезмерно много, поэтому оценим их потенциальные угрозы.

График

Причиной снижения вчера изначально стала возможность для инвесторов более детально изучить текст законопроекта, анонсированного еще на прошлой неделе. Наибольшие опасения вызывает вероятность ограничений для российских госбанков и запрет на покупку новых выпусков ОФЗ для иностранных инвесторов. Как следствие, хеджирование валютных рисков на российском рынке весьма актуально. Самый простой для этого способ заключается в покупке опционов на доллар/рубль и увеличение доли экспортеров в портфеле, в частности привилегированных акций «Сургутнефтегаза» , который имеет значительный запас валюты на балансе.

Довольно неожиданным стало возвращение на повестку «дела Скрипалей», итогом которого также будут санкции, причем их введение анонсировано на 22 августа. За предполагаемое использование нервнопаралитического газа будет введен запрет на поставки в РФ некоторых электронных устройств, а также в перспективе запрет на рейсы «Аэрофлота» в США. Наиболее опасные для российского рынка меры еще должны пройти несколько ступеней согласования, поэтому делать поспешные негативные выводы не стоит, а вчерашнее снижение рубля, во многом, обусловлено психологическим фактором.

Тем не менее, сегодня распродажи, скорее всего, продолжатся. На этом фоне Минфин смог разместить в ходе аукциона ОФЗ всего на 13 млрд руб. из запланированных 25. Доходность долгосрочных бумаг превысила 8%.

График

Не помогла российскому рынку и нефть (-2.99%). Недельные запасы сократились на 1.3 млн баррелей, но эксперты ожидали —2.8 миллиона. Частично способствовал снижению и Китай, во-первых, подготовив симметричный ответ на пошлины США объемом 16 млрд долларов, во-вторых, дав указание местным компаниям максимально нарастить добычу нефти для обеспечения энергетической безопасности. Уровень $70 за баррель вновь актуален.