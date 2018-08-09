«Новые инициативы американских политиков тревожат международных инвесторов»

Сбербанка, ВТБ, Банка Москвы, «7 августа стала доступна детализированная версия законопроекта с рабочим названием «Защита американской безопасности от кремлевской агрессии» об усилении санкций к РФ, и, как оказалось, он предполагает ряд дополнительных серьезных ограничений. Помимо запрета на операции с новым российским госдолгом и участия в энергетических и нефтяных проектах, в документе предлагается запретить операции на территории США и заморозить активы 7 российских государственных банков. По сути это может означать для ВЭБа Газпромбанка , РСХБ, Промсвязьбанка запрет на расчеты в долларах с использованием корсчетов в США. Очевидно, что данная мера может оказать выраженно негативное влияние на бизнес банков, на долю которых приходится порядка 60% (без учета ВЭБа) совокупного объема активов российского банковского сектора.

Также документ указывает на необходимость систематизации и оценки эффекта (сокращение сроков подготовки отчетов по исполнению санкций) от введенных ранее санкций против РФ, создание специального координационного офиса для взаимодействия с ЕС по вопросу санкций, создание национального центра по борьбе с угрозами со стороны РФ. В документе содержится инициатива о подготовке в течение 180 дней отчета обо всех активах, которые могут принадлежать Президенту РФ, а также, по решению вопроса о статусе РФ как государства, занимающегося финансированием терроризма (строго говоря, по аналогии с Ираном и Северной Кореей).

Стоит уточнить, что в законопроекте содержится фактический запрет на операции с новым российским государственным долгом сроком обращения более двух недель, который должен вступить в силу не позднее 180 дней с момента принятия законопроекта. Под государственным долгом в данном случае понимаются бумаги, выпущенные ЦБ РФ , ФНБ и Минфином РФ. Предполагается, что соответствующие инициативы могут быть рассмотрены в течение срока до трех месяцев, то есть оценочно до начала ноября. Сами авторы законопроекта рассчитывают на то, что документ будет принят до промежуточных выборов в Конгресс США , которые состоятся 6 ноября. Отдельными экспертами-политологами данные сроки оцениваются как не очень реалистичные.

Новые инициативы американских политиков, касающиеся, прежде всего, возможных ограничений для крупнейших российских государственных банков, определенно тревожат международных инвесторов и создают общий негативный фон для российского финансового рынка, что в целом подтверждает первичная реакция российского финансового рынка, особенно это касается сегмента активов с фиксированной доходностью и обменного курса рубля.

Российские индексы акций с начала торговой сессии демонстрируют снижение: индекс МосБиржи — умеренно, на -0,9%, а РТС на -3,0% (в том числе эффект девальвации рубля). Большинство ликвидных бумаг упали в пределах -1,5–0,5%. Так, НОВАТЭК снизился на -1,3%, ГМК НорНикель на -0,5%, Лукойл на -0,5%, при этом Газпром вырос на +0,5%, а Роснефть почти не изменилась — порядка +0,1%.

Кривая ОФЗ сместилась вверх за ~+20 б. п., более выражено в коротком и среднем сегментах, при этом в условном длинном — впервые более чем за год был преодолен психологический уровень в 8%. Согласно экспертным оценкам, продажи фиксировались как нерезидентами, так и участниками внутреннего рынка. Независимые оценки эффекта от введения санкций к госдолгу в терминах доходности варьируются от 1,5 до 4 п. п. Кривая суверенных евробондов сдвинулась вверх в среднем на ~+15 б. п., более выражено в коротком и среднем сегментах. Спред RUS-27 к UST10 расширился на 20 б. п. — до 200 б. п.

Рубль к доллару США локально девальвировался почти на +2,5% — до внутридневного апрельского максимума в 65,05, преодолев уровень сопротивления 64,0, в случае пробоя нового сопротивления, новым ориентиром становится максимум ноября 2016 года — область 66,5 руб».