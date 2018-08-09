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Что можно было купить на один руль при Брежневе
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Что можно было купить на один руль при Брежневе 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
По поводу жизни в СССР у нас сегодня существуют лишь две точки зрения: это было прекрасно, и это было ужасно. А если отвлечься от эмоций, и перейти на язык цифр и фактов, какой предстанет тогда жизнь в СССР?
Как жилось в послевоенные годы
Период послевоенной разрухи в СССР был преодолен удивительно быстро. Уже в 1947 году были отменены продовольственные карточки — раньше, чем во многих других странах. А к году смерти Сталина уровень жизни практически вернулся к предвоенному. Средняя зарплата в стране в 1953 году составляла 719 рублей. Напомним, это было после денежной реформы 1947 года, которая проходила в форме деноминации с конфискацией с целью изъятия из обращения избыточного количества денег и замены новыми полноценными деньгами. Эта реформа позволила в том числе и отменить карточную систему. Зарплата рабочих в то время колебалась от 800 до 3000 рублей. Больше всех получали шахтеры-стахановцы и сталевары. Их зарплата иногда достигала 8000 рублей. Зарплата инженера колебалась от 900 до 1300 рублей. Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей, министр — до 5000 рублей, профессора и академики — до 10 000 рублей. Что же мог позволить себе рабочий или инженер, получавший около 800-900 рублей в месяц? Килограмм черного хлеба в 1953 году стоил 1 рубль, белого — 3 рубля. Говядина — 12,5 рубля, рыба — 7,1 рубля, молоко — 2,24, сливочное масло — 27,8, десяток яиц — 8,35, сахар — 9,4, растительное масло — 17 рублей, водка — 22,8, пара обуви — 189 рублей, метр ситца — 6 рублей, шерсти — 113 рублей, шелка — 100 рублей. Таким образом на зарплату в 900 рублей можно было купить 300 килограммов белого хлеба, около 75 килограммов говядины, 300 литров молока, 39 бутылок водки, 4 пары обуви. При этом не стоит забывать о том, что страна в то время жила очень неравномерно. О богатстве гастрономов Москвы и Ленинграда начала 50-х ходят легенды, но в провинции народ жил намного скромнее. И особенно скудно жила деревня.
Как жилось при Брежневе
Конец 70-х — начало 80-х годов в официальных советских документах именовались «периодом развитого социализма». Теперь мы называем это время «эпохой застоя». Каков же был уровень жизни тогда? В 1979 году средняя зарплата в СССР составила 148,74 рубля. Инженер тогда получал 110-130 рублей, врач — 100-150, медицинская сестра — 80-120, рабочие в зависимости от специальности и квалификации — от 200 до 400 рублей. Впрочем, были люди, зарплата которых составляла 75-90 рублей. Цены были такие: хлеб стоил 16 копеек килограмм, молоко (разливное) — 20 копеек за литр, кефир — 30 копеек, мясо — в среднем 2 рубля за килограмм, рыба — от 40 копеек (мороженый хек) до 5 рублей (осетрина) за килограмм, сахар стоил 90 копеек, яйца — 90 копеек десяток, мука — 40 копеек, гречка — 50 копеек, пачка индийского чая — 90 копеек, банка растворимого кофе — 6 рублей. Колбасу можно было купить за 2,20 (вареную) и за 5 рублей (сырокопченую), банка красной икры стоила 3,5, бутылка водки — 3,62. Не стоит забывать о том, что продукты по этим ценам продавались далеко не всегда и не везде. Мясо в магазинах купить было почти невозможно, а на рынке оно стоило в два раза дороже. За колбасой выстраивались очереди, и часто можно было услышать такую фразу: «Не больше двух килограммов в одни руки!» Индийский чай и растворимый кофе были дефицитом, а красную икру и осетрину большая часть советских людей знала лишь по названиям. Тем не менее не голодал никто. На свою зарплату инженер, получавший 120 рублей в месяц, мог купить почти 100 килограммов рыбы, сахара, 200 килограммов гречки, «залиться» молоком и кефиром, а если повезет, то достать килограмма 2-3 колбасы и в праздничном продуктовом наборе получить пачку индийского чая. Сейчас это время вспоминают как время, когда «все было». На один рубль можно было купить 100 коробков спичек, 50 раз позвонить из телефона-автомата, купить 5 вафельных стаканчиков с пломбиром, 10 молочных коктейлей. А еще можно было накупить картошки, она стоила 5 копеек за килограмм — и помидоры, которые стоили примерно столько же, подписаться на кучу газет и журналов. Обед в столовой обходился в 40-50 копеек.
Как жилось при Горбачеве
Период перестройки и гласности запомнился тем, что тогда на фоне разговоров о необходимости перемен, стали возникать первые серьезные перебои с некоторыми товарами, которые до сих пор были в продаже безо всяких ограничений. Например, исчезли сахар и мыло. Зарплата в сравнении с эпохой застоя выросла. Вместе с ней поползли вверх и цены. В 1988 году средняя зарплата в стране составляла 217 рублей. Учитель и врач получали 165 рублей, медицинская сестра 100-130 рублей, рабочий — от 200 до 600 рублей. Цены стали слегка подниматься. Если хлеб стоил все те же 16 копеек, то молоко — уже 26 копеек, колбаса (вареная) — 2,80, обед в столовой — 1 рубль 40 копеек, бутылка водки — 10 рублей, килограмм картофеля — 12 копеек, яйца — 1,20 за десяток, пачка «Краснодарского» чая— 4 рубля 50 копеек. В эпоху тотального дефицита многие товары продавались спекулянтами «с рук». Так, джинсы стоили 100-150 рублей, кроссовки — 50-70 рублей. При этом комплект школьной формы в магазине можно было приобрести по цене от 35 до 45 рублей.
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