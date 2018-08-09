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Прибыль Raiffeisen в РФ в I полугодии снизилась на 2%
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Прибыль Raiffeisen в РФ в I полугодии снизилась на 2% 

Прайм 48 минут назад
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом полугодии сократилась на 2% — до 237 миллионов евро, доналоговая прибыль также снизилась на 2% — до 303 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка.
Чистый процентный доход RBI в России за первое полугодие текущего года составил 347 миллионов евро, увеличившись на 1,8% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в РФ составила 506 миллионов евро, снизившись на 3,3%.
"Усиление санкций США в отношении конкретных представителей российского бизнеса и компаний привела к значительному снижению на Московской фондовой бирже в апреле. В результате акции RBI также оказались под давлением, снизившись в цене на 17% во втором квартале 2018 года — по состоянию на 30 июня 2018 года их стоимость составляла 26,29 евро за штуку", — говорится в сообщении.
Консолидированная прибыль RBI за первое полугодие выросла на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 756 миллионов евро, говорится в отчетности банка. Прибыль на акцию составила 2,21 евро против 1,79 евро годом ранее. Чистый процентный доход составил 1,663 миллиарда евро, увеличившись на 4,4%.
Консолидированная прибыль группы за второй квартал составила 357 миллионов евро, что на 2,6% ниже показателя годичной давности. Чистый процентный доход увеличился на 4,8%, достигнув 834 миллионов евро.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 50 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
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