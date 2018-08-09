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Курс доллара превысил 66 рублей
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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года
RT на русском
1 час назад
Комментарии
3
Фото:
РИА Новости
Курс доллара на открытии торгов поднялся выше 66 рублей впервые с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 79 копеек — до 66,34 рубля.
Курс евро повысился на 83 копейки, составив 76,96 рубля.
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