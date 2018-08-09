Немецкая MS CE Retail приобрела 15% компании «М. Видео»

Контролирующим акционером «М. Видео» является группа «Сафмар» Михаила Гуцериева с 57,7% акций. В свободном обращении находится 42,3% акций. После закрытия сделки планируемая акционерная структура «М. Видео» будет выглядеть следующим образом: группа будет контролировать 42,7% акций, Media Markt Saturn будет принадлежать 15% акций, 42,3% останутся в свободном обращении на Московской бирже

В конце апреля текущего года «М. Видео» закрыл сделку по покупке 100% ретейлера «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. Юридически объединение «М. Видео» и «Эльдорадо» завершится до конца первого квартала 2019 года. После объединения оба бренда будут сохранены. При этом под управлением объединенной компании окажется 831 магазин в 200 крупнейших городах России.