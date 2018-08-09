Оборот розничной торговли в РФ упал на четверть при резком росте цен

В первом квартале 2018 года в России оборот розничной торговли после планомерного снижения в течение 2017 года рухнул сразу на 25%. Таковы данные Центра конъюнктурных исследований, представленные сегодня, 9 августа, главным специалистом управления по стратегическому планированию и инвестициям администрации Саратова Иваном Денисовым на «Полезном завтраке» от «Опоры России».

Как сообщил докладчик, в настоящий момент индекс предпринимательской активности в стране составляет 11%, то есть бизнес комфортно вести только крупным игрокам, а у мелких предприятий деловая активность чаще всего быстро сворачивается.

По данным Центра конъюнктурных исследований, оборот розничной торговли снизился на 25%, объем продаж в натуральном выражении — на 21%, заказов на поставку товаров стало меньше на 15%, численность занятых в бизнесе уменьшилось на 14%.

Кроме того, обеспеченность собственными финансовыми ресурсами российских бизнесменов сократилась на 9%, прибыль упала на 24%. Заметный рост наблюдается только в ценах реализации: +27%, причем каждый квартал 2017 года наблюдался рост более 30%. Все представленные данные были собраны на основании изучения четырех тысяч предприятий.

Также в докладе фигурировала информация о росте отдельных отраслей в долгосрочной временной ретроспективе. Более всего за последние 10 лет развился рынок общественного питания: на 148% вырос объем этой отрасли экономики.