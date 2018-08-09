Ещё
Оборот розничной торговли в РФ упал на четверть при резком росте цен
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.01
$
65.40
76.60
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.14
–0.41 Золото
1213.84
–0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1594
–0.0048
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Оборот розничной торговли в РФ упал на четверть при резком росте цен 

Свободные новости 26 минут назад
Фото: Свободные новости
В первом квартале 2018 года в России оборот розничной торговли после планомерного снижения в течение 2017 года рухнул сразу на 25%. Таковы данные Центра конъюнктурных исследований, представленные сегодня, 9 августа, главным специалистом управления по стратегическому планированию и инвестициям администрации Саратова Иваном Денисовым на «Полезном завтраке» от «Опоры России».
Как сообщил докладчик, в настоящий момент индекс предпринимательской активности в стране составляет 11%, то есть бизнес комфортно вести только крупным игрокам, а у мелких предприятий деловая активность чаще всего быстро сворачивается.
По данным Центра конъюнктурных исследований, оборот розничной торговли снизился на 25%, объем продаж в натуральном выражении — на 21%, заказов на поставку товаров стало меньше на 15%, численность занятых в бизнесе уменьшилось на 14%.
Кроме того, обеспеченность собственными финансовыми ресурсами российских бизнесменов сократилась на 9%, прибыль упала на 24%. Заметный рост наблюдается только в ценах реализации: +27%, причем каждый квартал 2017 года наблюдался рост более 30%. Все представленные данные были собраны на основании изучения четырех тысяч предприятий.
Также в докладе фигурировала информация о росте отдельных отраслей в долгосрочной временной ретроспективе. Более всего за последние 10 лет развился рынок общественного питания: на 148% вырос объем этой отрасли экономики.
Свободные новости: последние новости
Губернатор поручил минсельхозу поддержать дачников в реализации их продукции В Тольятти прошел четвертый митинг против повышения пенсионного возраста СМИ: Около трех десятков активистов задержали в Петербурге на акции в поддержку ЛГБТ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно рухнул вниз420
Названы причины обрушения рубля68
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США598
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель2
России хотят запретить использование доллара684
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение