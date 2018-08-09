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Новозеландский доллар подешевел после объявления решения РБНЗ по ставке
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Новозеландский доллар подешевел после объявления решения РБНЗ по ставке 

Investing.com Россия 27 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Новозеландский доллар упал в четверг после того, как Резервный банк Новой Зеландии заявил о пданах сохранить ставки на рекордном минимуме в 1,75% еще на два года, поскольку перспективы экономики страны остаются слабыми.
Пара NZD/USD упала на 0,82% до 0,66679. Управляющий Центрального банка Адриан Орр заявил в четверг, что он готов к снижению ставок, если это будет необходимо.
«Мы ожидаем сохранить ставки на этом уровне до 2020 года, т.е. дольше, чем мы прогнозировали на майском заседании», — сказал Орр. «Направление следующего сдвига политики может быть любым».
Кроме того, центральный банк снизил собственный прогноз экономического роста на 2018 год, поскольку данные макростатистики отразили снижение уверенности представителей деловых кругов и охлаждение рынка недвижимости.
Риски для экспорта Новой Зеландии также нарастаютв условиях глобальной торговой напряженности, отметил регулятор.
Между тем, китайский юань вырос на 0,2% по отношению к доллару. В статье CNBC говорится, что недавняя слабость китайской валюты создает препятствия для Пекина в рамках продвижения своей валюты на мировой арене.
Юань находился под давлением с июля на фоне продолжающегося торгового конфликта с США, и аналитики считают, что его попытки стать мировой валютой, скорее всего, потерпят неудачу.
«Интернационализация юаня может временно замедлится во второй половине этого года», — заявил старший стратег по валютным операциям в Азии из Mizuho Bank Кен Чунг в интервью CNBC, отмечая риски, связанные с торговой войной.
Отдельно в докладе, опубликованном во вторник, экономисты IHS Markit отметили, что снижение юаня было спровоцировано повышением ставок ФРС.
«Пока существует напряженность или неопределенность в торговле США и Китая, то вы вправе ожидать снижения товарооборота между США и Китаем», — сказал он. «И это откладывает интернационализацию юаня с точки зрения использования валюты в качестве средства расчета за товары».
Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести валют, прибавил 0,03% до 94,98.
Доллар торговался в небольшом минусе против японской иены; пара USD/JPY снизилась на 0,06% до 110,96.
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