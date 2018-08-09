РФ наращивает экспорт несырьевых товаров

По итогам первого полугодия несырьевой неэнергетический экспорт России составил 70 миллиардов долларов, увеличившись на 23%. Как пишет газета «Известия» , такая положительная динамика наблюдается уже полтора года, однако эксперты считают, что необходимо увеличить поставки продовольствия за границу, химической промышленности и продукции машиностроения. При этом спрос на российские товары растет в странах СНГ, Восточной Европы и Ближнего Востока.

Процентное соотношение экспотируемых товаров различно: лидером в продовольственных товарах стала пшеница, поставки которой выросли на 1,4 миллиарда рублей; также выросли продажи металлов (34%) и продукции лесобумажной промышленности (26%).

Рост несырьевого экспорта, пишет издание, свидетельствует о том, что «РФ слезает с нефтяной иглы».

Как ранее сообщал «ФедералПресс», основатель консалтинговой компании PIRA Energy Group Гэри Росс заявил, что к 2020 году нефть снова будет стоить 100 долларов за баррель.

Говоря о причинах, которые повлияют на подъем цен на нефть, Росс указал на то, что нефтяные рынки совсем не так сильно затоварены, как кажется, а также отметил, что избыток предложения невысок, поскольку Саудовская Аравия добывает предельно возможные объемы нефти, не буря новых скважин