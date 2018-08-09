Ещё
РФ наращивает экспорт несырьевых товаров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.01
$
65.40
76.60
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.14
–0.41 Золото
1213.84
–0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1594
–0.0048
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

РФ наращивает экспорт несырьевых товаров 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По итогам первого полугодия несырьевой неэнергетический экспорт России составил 70 миллиардов долларов, увеличившись на 23%. Как пишет газета «Известия», такая положительная динамика наблюдается уже полтора года, однако эксперты считают, что необходимо увеличить поставки продовольствия за границу, химической промышленности и продукции машиностроения. При этом спрос на российские товары растет в странах СНГ, Восточной Европы и Ближнего Востока.
Процентное соотношение экспотируемых товаров различно: лидером в продовольственных товарах стала пшеница, поставки которой выросли на 1,4 миллиарда рублей; также выросли продажи металлов (34%) и продукции лесобумажной промышленности (26%).
Рост несырьевого экспорта, пишет издание, свидетельствует о том, что «РФ слезает с нефтяной иглы».
Как ранее сообщал «ФедералПресс», основатель консалтинговой компании PIRA Energy Group Гэри Росс заявил, что к 2020 году нефть снова будет стоить 100 долларов за баррель.
Говоря о причинах, которые повлияют на подъем цен на нефть, Росс указал на то, что нефтяные рынки совсем не так сильно затоварены, как кажется, а также отметил, что избыток предложения невысок, поскольку Саудовская Аравия добывает предельно возможные объемы нефти, не буря новых скважин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Аналитики предсказали падение рубля из-за санкций США «В Аэрофлоте не исключены перестановки на уровне топ-менеджмента» «Доллар по 65 рублей снова становится реальностью для России»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно рухнул вниз420
Названы причины обрушения рубля68
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США598
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель2
России хотят запретить использование доллара684
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение