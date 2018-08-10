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Индекс РТС обновил апрельский минимум
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Индекс РТС обновил апрельский минимум 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов усилил падение и опустился ниже 1070 пунктов впервые с 11 апреля 2018 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 16:10 падение составляет 2,7%, до 1067,72 пункта.
ТАСС: последние новости
Лисин: увеличение налоговой нагрузки на металлургов снизит инвестиции в отрасль Курс евро на Мосбирже превысил 74 руб. впервые с 25 июля Рубль полностью отыграл утреннее падение к доллару
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