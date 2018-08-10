Индекс РТС обновил апрельский минимум

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. Индекс РТС в ходе торгов усилил падение и опустился ниже 1070 пунктов впервые с 11 апреля 2018 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 16:10 падение составляет 2,7%, до 1067,72 пункта.