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Индекс РТС обновил апрельский минимум
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Индекс РТС обновил апрельский минимум
ТАСС
1 час назад
Комментарии
МОСКВА, 10 августа. /
ТАСС
/. Индекс РТС в ходе торгов усилил падение и опустился ниже 1070 пунктов впервые с 11 апреля 2018 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 16:10 падение составляет 2,7%, до 1067,72 пункта.
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Комментарии
Ещё 1 источник
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