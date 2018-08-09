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Евро торгуется выше 77 рублей
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Биржевой курс евро превысил 77 рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Биржевой курс евро превысил 77 рублей на фоне анонса Госдепартаментом США введения новых санкций в отношении России, свидетельствуют биржевые данные.
Курс евро по состоянию на 10:09 по московскому времени вырос на 1,33% и составил 77,13 рубля за евро.
По состоянию на 10:09 по московскому времени, курс доллара увеличился на 1,54% и составил 66,55 рубля за доллар.
Ранее Госдепартамент США объявил, что в отношении России будут введены санкции в рамках американского закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием, в связи с тем, что Москва якобы причастна к инциденту в Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций будет введен 22 августа.
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