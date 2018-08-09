Ещё
Доллар превысил 66 рублей, евро — 77
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.30
76.51
76.96
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.25
+0.43 Золото
1211.72
–0.01 РТС
1083.43
+0.51
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1590
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Доллар превысил 66 рублей, евро — 77 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Рубль в четверг продолжил падение на фоне сообщения о новых санкциях, которые США намерены ввести в отношении России из-за «дела Скрипаля».
На открытии торгов Московской биржи курс доллара увеличился на 71 копейку и составил 66,25. Европейская валюта также растет, ее стоимость увеличилась на 1,15 руб. и составляет 77,17 руб., пишет «Газета.ру».
В середу курс рубля начал падать из-за сообщении о введении новых антироссийских санкций и достиг минимума 2016 года.
Ранее в посольстве России назвали меры в отношении России «драконовскими», в дипмиссии также считают, что они вводятся под надуманным предлогом, передает Ura.ru.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Рубль упал из-за американских выборов Доллар превысил 66 рублей, евро - 77 Евро уверенно растет к рублю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля224
Приставы навязывают россиянам чужие долги24
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель4
Государству посоветовали избавляться от компаний8
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение