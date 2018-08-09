Доллар превысил 66 рублей, евро — 77

Рубль в четверг продолжил падение на фоне сообщения о новых санкциях, которые США намерены ввести в отношении России из-за «дела Скрипаля».

На открытии торгов Московской биржи курс доллара увеличился на 71 копейку и составил 66,25. Европейская валюта также растет, ее стоимость увеличилась на 1,15 руб. и составляет 77,17 руб., пишет «Газета.ру»

В середу курс рубля начал падать из-за сообщении о введении новых антироссийских санкций и достиг минимума 2016 года.