Курс доллара достиг 67 рублей на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 35 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 67 рублей, курс евро понизился на 15 копеек, до 76,8 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта продолжает активно сдавать позиции в паре с долларом, вновь оказавшись под давлением в начале дня. «Ослабление рубля в первой половине торгов в четверг еще можно было объяснить массовым срабатыванием стоп-ордеров на выходе за пределы привычного диапазона и закрытии спекулятивных позиций на отскок», — говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич

Однако разворот к ослаблению после полудня в четверг указывает на более тревожный фактор: продажи рубля идут методично и пока не думают ослабевать, продолжает он.

«Кроме вероятной новой волны стоп-ордеров и маржин-колов у клиентов брокеров, доллар вырос на международном рынке в пятницу утром. Индекс доллара прибавляет 0,7% за сутки, резким движением вырвавшись из торгового диапазона последних месяцев», — комментирует эксперт.

Продуктовый виджет

Таким образом на старте торгов в пятницу вокруг рубля сложился на редкость негативный фон, резюмирует эксперт, перечисляя его составляющие. Так, доллар резко прибавляет к большинству валют, вырвавшись из диапазона. Во-вторых, валюты развивающихся и европейских стран под давлением под влиянием обвала турецкой лиры.

В-третьих, рубль сохраняет уязвимость перед санкциями и повышенным спросом на продажу в свете технических факторов.

Кроме того, нефть, которая могла бы хоть немного поддержать нацвалюту, не сумела развить отскок в четверг и остается вблизи месячных минимумов в 72 доллара за баррель Brent.