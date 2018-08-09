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Курс доллара на открытии торгов превысил 66 рублей
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Курс доллара на открытии торгов превысил 66 рублей 

Банки.ру 1 час назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 84 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,39 рубля, курс евро повысился на 86 копеек до 76,99 рублей, следует из данных на сайте биржи.
В четверг продолжилось начавшееся накануне падение курса российской валюты. Эксперты прогнозировали такую динамику перед открытием торгов.
«В четверг с утра стоит ожидать продолжения вчерашней динамики на продажу рубля. Возвращение игроков на регулярную торговую сессию, вероятно, будет сопряжено с маржин-колами, что в результате окажет дальнейшее давление на рубль в первые часы торгов», — комментирует финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.
Первоначальным импульсом для снижения курса рубля послужила напряженность вокруг обсуждаемых в США новых санкций против России. Они обещают быть очень серьезными, затронув деятельность крупнейших банков страны, отмечает эксперт.
«Также санкции возвращают рублю уязвимость перед ослаблением нефти: санкции переключают внимание инвесторов с внутриэкономических показателей страны на оценки экспортных отраслей, завязанных на энергию и металлы», — отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.
Продуктовый виджет
Среда в этом плане, продолжает он, оказался вдвойне неудачный день, так как во второй половине дня в среду нефть резко дешевела после отчета EIA о выходе сланцевых компаний на самоокупаемость, что обещает рост добычи. В результате нефть потеряла более 3%, вызвав вечером новую волну давления на российский рубль.
«Не менее важным моментом было также массивное срабатывание стоп-приказов после того, как валюта вышла из привычных коридоров в последние несколько месяцев. Пробой 64 за доллар и 74,5 за евро повлек за собой ускорение распродажи рубля», — комментирует аналитик.
Ситуация усугубляется пониженной ликвидностью: торговые объемы в предыдущие сессии заметно снижались в связи с периодом отпусков. Вчера же на срабатывании множества ордеров был внушительный рост объемов, что является дополнительным плохим сигналом на ближайшую перспективу, говорит Купцикевич.
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