Курс доллара на открытии торгов превысил 66 рублей

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 84 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,39 рубля, курс евро повысился на 86 копеек до 76,99 рублей, следует из данных на сайте биржи.

В четверг продолжилось начавшееся накануне падение курса российской валюты. Эксперты прогнозировали такую динамику перед открытием торгов.

«В четверг с утра стоит ожидать продолжения вчерашней динамики на продажу рубля. Возвращение игроков на регулярную торговую сессию, вероятно, будет сопряжено с маржин-колами, что в результате окажет дальнейшее давление на рубль в первые часы торгов», — комментирует финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич

Первоначальным импульсом для снижения курса рубля послужила напряженность вокруг обсуждаемых в США новых санкций против России. Они обещают быть очень серьезными, затронув деятельность крупнейших банков страны, отмечает эксперт.

«Также санкции возвращают рублю уязвимость перед ослаблением нефти: санкции переключают внимание инвесторов с внутриэкономических показателей страны на оценки экспортных отраслей, завязанных на энергию и металлы», — отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Продуктовый виджет

Среда в этом плане, продолжает он, оказался вдвойне неудачный день, так как во второй половине дня в среду нефть резко дешевела после отчета EIA о выходе сланцевых компаний на самоокупаемость, что обещает рост добычи. В результате нефть потеряла более 3%, вызвав вечером новую волну давления на российский рубль.

«Не менее важным моментом было также массивное срабатывание стоп-приказов после того, как валюта вышла из привычных коридоров в последние несколько месяцев. Пробой 64 за доллар и 74,5 за евро повлек за собой ускорение распродажи рубля», — комментирует аналитик.

Ситуация усугубляется пониженной ликвидностью: торговые объемы в предыдущие сессии заметно снижались в связи с периодом отпусков. Вчера же на срабатывании множества ордеров был внушительный рост объемов, что является дополнительным плохим сигналом на ближайшую перспективу, говорит Купцикевич.