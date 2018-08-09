Акции российских компаний падают на опасениях санкций США

МОСКВА, 9 августа. / ТАСС /. Акции российских компаний открыли торги на Московской бирже в четверг снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:16 мск акции «Аэрофлота» стоили 104,15 рубля за бумагу, что на 6,9% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, акции ВТБ снизились на 4,1%, до 0,04382 рубля за бумагу, акции Сбербанка — на 3,8%, до 185,88 рубля, а бумаги «Русала» котируются по 24,14 рубля, что на 3,3% ниже закрытия торгов среды.

На открытии торгов также снижался рубль. Так, курс доллара превысил отметку 66 рублей впервые с середины ноября 2016 года, а курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 16 апреля этого года.

Котировки падают на новостях о том, что власти США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей. Новые меры должны вступить в силу 22 августа.