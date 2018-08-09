В Саратовской области 20 тысяч жителей приняли участие в «Ночи кино»

В ночь с 25 на 26 августа все регионы страны примут участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино».

Как сообщили «АиФ-Саратов» в Саратовском областном методическом киновидеоцентре, дной из площадок проведения акции в Саратове станет сквер «Победа» в Ленинском районе. Здесь областной киновидеоцентр организует работу губернской кинопередвижки.

Сеансы начнутся в 20.00 по местному времени.

Показы фильмов пройдут также в 31 муниципальном районе области. В Аркадаке, к примеру, акция «Ночь кино» состоится в кинотеатре «Мир», в поселках Балтай и Степное — в районных Домах культуры, в Ивантеевке, Екатериновке и Красноармейске — на открытых площадках и в парках. С полным списком региональных площадок — участников Всероссийской акции «Ночь кино» можно познакомиться на сайтеwww.sarkvc.ru.

Планируется, что в кинопросмотрах примут участие не менее 20 000 жителей области.