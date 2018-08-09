В Саратовской области 20 тысяч жителей приняли участие в «Ночи кино» 

В ночь с 25 на 26 августа все регионы страны примут участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино».
Как сообщили «АиФ-Саратов» в Саратовском областном методическом киновидеоцентре, дной из площадок проведения акции в Саратове станет сквер «Победа» в Ленинском районе. Здесь областной киновидеоцентр организует работу губернской кинопередвижки.
Сеансы начнутся в 20.00 по местному времени.
Показы фильмов пройдут также в 31 муниципальном районе области. В Аркадаке, к примеру, акция «Ночь кино» состоится в кинотеатре «Мир», в поселках Балтай и Степное — в районных Домах культуры, в Ивантеевке, Екатериновке и Красноармейске — на открытых площадках и в парках. С полным списком региональных площадок — участников Всероссийской акции «Ночь кино» можно познакомиться на сайтеwww.sarkvc.ru.
Планируется, что в кинопросмотрах примут участие не менее 20 000 жителей области.
Напомним, Всероссийскую акцию «Ночь кино» проводит Фонд кино совместно c Министерством культуры РФ. В Саратовской области ее организаторами выступают региональное министерство культуры, областной методический киновидеоцентр, а также районные учреждения культуры.