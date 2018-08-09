Введение Соединенными Штатами дополнительных таможенных пошлин на китайские товары нарушает правила ВТО — американский эксперт

Нью-Йорк, 9 августа / Синьхуа / — Офис торгового представителя США 7 августа объявил о введении с 23 августа 2018 года дополнительных пошлин в размере 25 проц. на китайские товары общей стоимостью около 16 млрд долларов США. В связи с этим старший научный сотрудник Института китайско-американских исследований в Вашингтоне Сурабх Гупта в интервью журналистам указал, что данный шаг США не только в очередной раз нарушает правила Всемирной торговой организации /ВТО/, но и ведет к «общему проигрышу».

15 июня правительство США объявило о введении дополнительных пошлин в размере 25 проц. на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов США, в том числе дополнительных пошлин на продукцию стоимостью около 34 млрд долларов, которые начали взиматься с 6 июля. Сурабх Гупта заявил, что США в одностороннем порядке ввели эти меры в отношении КНР, умышленно игнорируя правила ВТО, и разочаровав множество людей.

Он упомянул, что на слушаниях по проблеме введения дополнительных пошлин на китайские товары общей стоимостью 16 млрд долларов, проведенных офисом торгового представителя США в прошлом месяце, ассоциации и общества разных отраслей, включая химическую промышленность, предприятия по производству электрических проводов и кабелей, электроники, полупроводниковой промышленности и розничной торговли выражали несогласие с предложением о введении новых пошлин. «Несмотря на это администрация Дональда Трампа самовольно приняла новые пошлины», — говорит он.

В только что обнародованный американской администрацией список продукции, на которую распространятся дополнительные таможенные пошлины, включены полупроводниковые приборы. Сурабх Гупта констатировал, что это может нанести ущерб предприятиям полупроводниковой промышленности и вследствие этого причинить ущерб потребителям.

"Китай является крупнейшим и развивающимся самыми быстрыми темпами рынком сбыта полупроводников. Предвзятый подход к Китаю в этой отрасли может сократить рыночную долю американских производителей полупроводниковой продукции на китайском рынке и подорвать цепочку поставок, " — указал американский эксперт. —0—