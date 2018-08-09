Новости о новых санкциях спровоцировали паническую атаку на рынках

На фоне новостей о возможном введении новых санкций на рынках 8 августа произошла паническая атака. Курс доллара обновил двухлетний максимум, поднявшись выше отметки 65 рублей и 5 копеек, падали акции и бонды.

Алексей Завьялов: Будет ли коррекция? Продолжит ли падать национальная валюта? Комментирует биржевой обозреватель Business FM

Алексей Завьялов биржевой обозреватель Business «На мой взгляд, пока можно назвать чрезмерными эмоции, и вот эти чрезмерные эмоции выплескивали, скорее всего, локальные игроки на фоне той информации, которая появилась, допустим, в издании „Коммерсантъ“. Пока нерезиденты активно не выходят из российских бумаг. Прежде всего, это долговые бумаги, суверенные долговые бумаги, долговые бумаги крупнейших российских банков. Были продажи в облигациях российских банков, которые номинированы в иностранной валюте, но это не панические продажи, это не продажи на больших объемах, так что пока можно предположить, что паника или эти чрезмерные эмоции начнут потихонечку затухать. Предположительно, все-таки этот законопроект в процессе обсуждения может сильно видоизмениться, и вот эти формулировки грозные и страшные могут просто раствориться в воздухе. Нисходящая динамика рубля тоже может потихонечку затухнуть».