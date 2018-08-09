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Рынок беспокоит отсутствие какого-либо отклика со стороны финансово-экономических властей РФ
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Рынок беспокоит отсутствие какого-либо отклика со стороны финансово-экономических властей РФ 

Прайм 59 минут назад
Рубль возглавил список аутсайдеров среди валют развивающихся стран, ослабив позиции против доллара (USD/RUB достиг 65.50) и продолжив коррекцию в ходе сегодняшней сессии (66.60). Причины определить не сложно — дамоклов меч санкционных угроз, нависших над внутренними активами, финансовыми институтами, сырьевыми проектами и суверенным долгом. Соответственно, движение в рубле перекликалось с продажами на рынке акций (-0.9%) и в сегменте суверенного долга (на вчерашних торгах доходности вдоль всей кривой выросли на 8-10бп). Ситуация осложнилась дополнительными заявлениями о введении ограничений против России по «делу Скрипалей», однако, в моменте участников рынка больше беспокоит отсутствие какого-либо отклика со стороны российских финансово-экономических властей.
Вероятно, Банк России может временно отказаться от проведения рыночных операций по покупке валюты в целях пополнения резервов Минфина. Дальнейшие действия также могут быть направлены на увеличение предложения валютной ликвидности. На текущий момент спрос на инструменты Банка России по предоставлению валютной ликвидности отсутствует, что видно из котировок валютных свопов (овернайт колеблется в интервале 6.50-6.80%). Однако, в случае обострения стресса на валютном рынке эффект может транслироваться на всю кривую кросс-валютных свопов (XCCY 1 год 7.17%) и затронуть всю кривую базиса (-110бп для 1-летнего горизонта).
Мы полагаем, в ближайшие дни продажи продолжатся, но панических настроений не ожидаем. Геополитическая неопределенность не разрешится так быстро, при этом могут появиться интересы на покупку ОФЗ и рубля на текущих, более привлекательных уровнях.
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