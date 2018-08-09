Акции российских компаний дешевеют

Стоимость акций российских компаний снижается на фоне объявления Госдепартаментом США подготовки новых санкций в отношении России, свидетельствуют биржевые данные.
По состоянию на 10:36 по московскому времени, цена акций авиакомпании «Аэрофлот» снизилась на 8,94% и составила 101,85 рубля за бумагу.
Цена акций Сбербанка по состоянию на 10:38 по московскому времени снизилась на 4,17% — до 185,12 рубля за бумагу. Стоимость акций ВТБ снизилась на 0,43% и составила 0,043 рубля за бумагу.
Стоимость акций «Русала» по состоянию на 10:41 по мск снизилась на 3,84% — до 24,01 рубля за бумагу.
Ранее Госдепартамент США объявил, что в отношении России будут введены санкции в рамках американского закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием, в связи с тем, что Москва якобы причастна к инциденту в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций будет введен около 22 августа.
Первый пакет санкций, отмечает NBC News со ссылкой на американского чиновника, будет включать в себя запрет на экспорт товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности, электронных устройств двойного назначения, их компонентов, в том числе испытательное и калибровочное оборудование для авиационной электроники.
Второй пакет санкций может быть введен в случае, если Россия не предоставит «надежные гарантии» того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем, и не согласится на проведение проверок «на месте» инспекторами ООН. В этот пакет могут быть включены такие меры как сокращение дипломатических отношений, запрет на выполнение полетов в США российской авиакомпании и сокращение почти всей торговли между странами.
В «Аэрофлоте» и Минтрансе отказались от комментариев.