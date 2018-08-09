Кремль прокомментировал возможным запрет полетов «Аэрофлота» в США

«Пока ни о каких запретах речь не идет. Каких-либо официальных заявлений на этот счет мы не слышали», — прокомментировал Песков информацию о возможных санкциях против российского государственного авиаперевозчика.

Запрет на полеты в США для «Аэрофлота» предусматривают новые санкции США, анонсированные в среду вечером американским госдепартаментом . Это ограничение может быть введено в рамках второго пакета санкций, объявленных в связи с обвинением России в покушении на территории Великобритании на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля . Первый пакет санкций вступит в силу 22 августа, он предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет более жестких ограничений может быть введен через три месяца после первого в случае, если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН