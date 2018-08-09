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Кремль прокомментировал возможным запрет полетов «Аэрофлота» в США
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Кремль прокомментировал возможным запрет полетов «Аэрофлота» в США 

Ведомости 18 минут назад
Фото: dp.ru
Кремль не получал официальных уведомлений о возможности запрета полетов авиакомпании «Аэрофлот» в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока ни о каких запретах речь не идет. Каких-либо официальных заявлений на этот счет мы не слышали», — прокомментировал Песков информацию о возможных санкциях против российского государственного авиаперевозчика.
Запрет на полеты в США для «Аэрофлота» предусматривают новые санкции США, анонсированные в среду вечером американским госдепартаментом. Это ограничение может быть введено в рамках второго пакета санкций, объявленных в связи с обвинением России в покушении на территории Великобритании на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Первый пакет санкций вступит в силу 22 августа, он предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет более жестких ограничений может быть введен через три месяца после первого в случае, если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.
Новость о возможных санкциях против «Аэрофлота» обрушила котировки компании на Московской бирже. Акции госперевозчика в четверг падали в цене на 12,2% к закрытию торгов среды.
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