Группа ВТБ в августе приобрела 22,25% акций «Новороссийского зернового терминала»

Группа ВТБ в результате урегулирования кредитного соглашения приобрела в августе 22,25% акций «Новороссийского зернового терминала», следует из отчетности группы по МСФО за II квартал 2018 года.

«В августе 2018 года в результате урегулирования займа группа приобрела 22,25% доли участия в ПАО «Новороссийский зерновой терминал». Новороссийский зерновой терминал — это глубоководный терминал, расположенный на побережье Черного моря в Краснодарском крае, занимающийся перевалкой и перепродажей зерна и другой торговой деятельностью», — говорится в отчетности.