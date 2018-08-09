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Группа ВТБ в августе приобрела 22,25% акций «Новороссийского зернового терминала»
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Группа ВТБ в августе приобрела 22,25% акций «Новороссийского зернового терминала» 

Rambler News Service 47 минут назад
Группа ВТБ в результате урегулирования кредитного соглашения приобрела в августе 22,25% акций «Новороссийского зернового терминала», следует из отчетности группы по МСФО за II квартал 2018 года.
«В августе 2018 года в результате урегулирования займа группа приобрела 22,25% доли участия в ПАО «Новороссийский зерновой терминал». Новороссийский зерновой терминал — это глубоководный терминал, расположенный на побережье Черного моря в Краснодарском крае, занимающийся перевалкой и перепродажей зерна и другой торговой деятельностью», — говорится в отчетности.
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