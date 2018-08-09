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Рост цен на табак во Франции снизил число курильщиков, сообщили СМИ
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Рост цен на табак во Франции снизил число курильщиков, сообщили СМИ 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости. Число курильщиков во Франции в 2017 году снизилось на миллион человек в результате последовательного повышения цен на сигареты, сообщает телеканал BFMTV.
Согласно данным главного управления таможни, продажи табака уменьшились на 9,2%, начиная с января 2018 года. Специалисты связывают эту тенденцию с последовательным повышением цен на сигареты. Последний рост цен был в марте — в среднем на 94 цента, следующее повышение планируется в апреле 2019 года — на 50 центов, а потом в ноябре 2019 года — также на 50 центов.
Предполагается, что к 2020 году стоимость пачки сигарет составит 10 евро. По мнению главы Национального комитета по борьбе с табакокурением Ива Мартине, цена пачки сигарет может достичь и 15 евро. В настоящий момент средняя цена на пачку сигарет во Франции составляет около 8 евро.
Как отмечает телеканал, число французских курильщиков в 2017 году сократилось на миллион по сравнению с 2016 годом.
"С ростом налогообложения мы можем надеяться, что эти результаты будут устойчивыми", — говорит министр здравоохранения Франции Аньез Бузин. По данным министерства, снизилось число курильщиков, в том числе среди безработных — с 38,8% до 34%.
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