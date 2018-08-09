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ОПК не пострадает из-за новых санкций США, считают в Госдуме
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ОПК не пострадает из-за новых санкций США, считают в Госдуме 

РИА Новости 28 минут назад
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс РФ не пострадает из-за возможного запрета на экспорт из США электронных устройств, у России сформирован достаточный запас комплектующих, заявил глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев.
"Я думаю, что сиюминутных последствий здесь не будет, потому что там, где были угрозы прерывания поставок, сформированы достаточно серьезные запасы, и поэтому даже если какие-то комплектующие использовались в ОПК или других высокотехнологичных секторах промышленности, там имеются запасы, которые, я уверен, на годы. Здесь проблем не будет", — заявил РИА Новости Гутенев.
Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.
Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.
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