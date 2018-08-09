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Tesla привлекает средства от китайских банков
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Tesla привлекает средства от китайских банков 

Вести Экономика 24 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». После неожиданного заявления гендиректора Tesla Inc. Илона Маска о намерении выкупить компанию рынок задается вопросом о том, где он найдет деньги. В отношении его грандиозных планов по строительству электромобилей в Китае ответ уже найден: государственные банки страны.
Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Завод в Шанхае — важный элемент плана Маска по выходу на крупнейший в мире рынок электромобилей. В качестве союзника компания привлекла местных властей, пишет Bloomberg.
По словам источников агентства, власти Шанхая помогают Tesla получить кредиты от некоторых крупнейших китайских банков.
По меньшей мере четыре банка начали процесс оценки по кредитам, которые будут использоваться для финансирования строительства завода. Некоторые банки подписали соглашения о конфиденциальности с правительством Шанхая и Tesla, и переговоры находятся в продвинутой стадии, утверждают источники.
Банкам еще предстоит определиться с размером кредитов и процентными ставками, отметили собеседники агентства.
Tesla заявляла, что планирует использовать в основном местный долг для финансирования шанхайского завода. Как утверждается, для того чтобы вывести завод на полную мощность, потребуется $5 млрд
Как сообщали «Вести. Экономика», во вторник Маск написал на своей странице в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla по цене $420 за бумагу и вывода компании с биржи. Финансирование для этой операции уже найдено, отметил предприниматель.
При цене $420 за акцию стоимость Tesla составит примерно $82 млрд с учетом долга, писало агентство Bloomberg. Чтобы сделать компанию частной, Маску, которому принадлежит почти 20% акций, потребуется около $66 млрд
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