Roku превосходит ожидания

Roku с момента IPO превосходит ожидания Уолл-Стрит четвертый квартал подряд. Компания также повысила планы на год, так как использует к собственной выгоде смещение фокуса и рекламных доходов с традиционного вещания на онлайн видео.

Roku отчитался о чистой прибыли в $0,5 млн, в сравнении с чистым убытком $15,5 млн в прошлом году, с устойчивым ростом в высокомаржинальных рекламных доходах, а также единовременной прибылью от лицензионных обязательств по интеллектуальной собственности, которые Roku завершил без необходимости платить.

Это второй квартал, когда продажи платформы Roku, которые первоначально шли от рекламы на каналах и в тв-программе, превысили доход от продажи устройств. Доходы от платформы выросли почти в 2 раза, до $90,3 млн, доходы от продажи плееров за квартал — до $66,5 млн, таким образом при общем росте на 57% совокупный доход составил $156,8 млн, что на $15 млн лучше ожиданий аналитиков и самый быстрый темп роста за почти 4 года.

«Наш платформенный бизнес показывает уверенный темп роста. Этот тренд продолжится», — заявил генеральный директор Roku Энтони Вуд

Roku нарастил число людей, использующих его стриминговые устройства, а также предустанавливаемое на телевизоры ПО, на 46% до 22 млн Но объем контента, который каждый из них смотрит, растет быстрее, на 57% до 5,5 млрд часов за квартал. Это означает, что можно продавать больше рекламы, особенно на бесплатный каналах. Roku заявляет, что теперь ожидает совокупную годовую выручку $710-730 млн Большинство аналитиков прогнозировали продажи в 2018 году в объеме менее $700 млн ИСТОЧНИК: Advanced Television