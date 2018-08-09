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Биткоин готов продолжить снижение
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Биткоин готов продолжить снижение 

Прайм 24 минуты назад
Фото: Прайм
В среду, 8 августа, торги по биткоину завершились снижением на 6,51%. Продавцы пробили трендовую линию, которая берет свое начало от 5743 (24 июня). Падение остановилось вблизи поддержки 6065 (минимум 12 июля). Минимум зафиксирован на уровне 6100.
Цена вернулась к июньским уровням и всех волнует вопрос: ждать нам падения ниже 6 тыс. или нет? Будущего никто не знает, но следы, которые оставляет рынок каждый день, указывают на подготовку продавцов проверить на прочность минимум 5743 (24 июня).
На график наложен шаблон нисходящего движения с 4 мая по 29 июня. Цена не точно придерживается шаблона. Такой метод оценки позволяет спрогнозировать вероятность окончания тренда, который стоит ожидать при развороте. Согласно данной методики, целевая область получается в районе 5100/5200. Проекцией для цели выступает линия от минимумов 6494 и 5743.
А можно изменить их план?
План продавцов изменить можно. Нужно с текущего уровня подняться выше 6900 в течение 2-3 дней. В этом случае трендовую линию придется провести через точки 5743 и 6100. После достижения уровня 6900, необходимо постоять 1,5 дня в боковике и сходить к 7008 (38% от падения с 8487 до 6100). К 23.08 с 7000 потом нужно вернуться обратно в зону 6300-6500 и отскочить вверх. Вот тогда можно будет опять целиться в 9 тыс. а сейчас пока все грустно. Любые попытки развернуть цену вверх, покупателе терпят неудачу.
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