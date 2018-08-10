Евробонды банков РФ второй день подряд в аутсайдерах

Российские суверенные еврооблигации к вечеру смогли отыграть большую часть утренних потерь. Вчера утром котировки российских суверенных евробондов вновь показали рекордное падение, после того как накануне вечером США объявили о введении новых санкций. Судя по всему, первоначальная реакция рынка была чрезмерной, и бумаги сразу же начали восстанавливаться в цене и к вечеру смогли отыграть большую часть потерь. Вдоль всей кривой цены опустились на 0,3–0,5 п.п., а доходности выросли на 3–5 б.п. В аутсайдерах был выпуск RUSSIA’28 (YTM 5%), подешевевший на 1,2 п.п. Доходность RUSSIA’47 чуть превысила 5,60%, а доходность RUSSIA’27 достигла 4,96%, исторического максимума, зафиксированного в июне. Пятилетний CDS-спред расширился на 10 б.п. до 157 б.п. — это максимальное значение за год. Пока неизвестно, какими будут итоговые санкции США против России, поскольку в процессе обсуждения в Конгрессе законопроект может быть существенно смягчен, особенно в части запрета на проведение операций в долларах для госбанков, а также ограничения на покупку нового госдолга. Мы считаем, что российские евробонды останутся вблизи текущих уровней до появления новой информации, касающейся возможного изменения законопроекта санкций, а также введения второй части санкций в рамках закона по контролю химического и биологического оружия.