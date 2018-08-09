Эксперт спрогнозировал скорый рост курса рубля

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов считает, что падение курса рубля, вызванное анонсированным Госдепом США пакетом новых санкций против России, может в скором времени прекратиться и даже смениться ростом.

«Я полагаю, что падение рубля скоро прекратится, и мы даже отыграем часть потерь. Но многое, конечно, зависит от того, как будет развиваться ситуация. Если все-таки будут найдены какие-то договоренности, а ситуация с этими новыми санкциями пока не очень понятна, тогда возможен и обратный отскок курса рубля», — приводит его слова информагентство Nation News.

Напомним, 8 августа в американском внешнеполитическом ведомстве заявили о введении новых санкций против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Уже утром 9 августа курс доллара на Мосбирже достиг 66,55 рубля, а курс евро — 77,17 рубля.

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