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Эксперт спрогнозировал скорый рост курса рубля
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Эксперт спрогнозировал скорый рост курса рубля 

Свободная пресса 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов считает, что падение курса рубля, вызванное анонсированным Госдепом США пакетом новых санкций против России, может в скором времени прекратиться и даже смениться ростом.
«Я полагаю, что падение рубля скоро прекратится, и мы даже отыграем часть потерь. Но многое, конечно, зависит от того, как будет развиваться ситуация. Если все-таки будут найдены какие-то договоренности, а ситуация с этими новыми санкциями пока не очень понятна, тогда возможен и обратный отскок курса рубля», — приводит его слова информагентство Nation News.
Напомним, 8 августа в американском внешнеполитическом ведомстве заявили о введении новых санкций против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Уже утром 9 августа курс доллара на Мосбирже достиг 66,55 рубля, а курс евро — 77,17 рубля.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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