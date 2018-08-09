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Инвесторы сбрасывают российские гособлигации
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Инвесторы сбрасывают российские гособлигации 

Банки.ру 18 минут назад
Индекс государственных облигаций России RGBI-g в четверг теряет 0,8%, свидетельствуют данные Московской биржи. К 11:00 по мск показатель снизился до 136,61 пункта.
Резкое падение индикатора началось 8 августа. За два дня индекс RGBI-g «просел» на 1,5%. Похожая динамика прослеживалась в начале апреля, когда Минфина США ввел новые ограничения против российских компаний, бизнесменов и политиков.
Распродажа российских гособлигаций привела к падению цен на них и росту доходностей. В частности, процентные ставки по целому ряду выпусков (в основном с погашением в 2033—2034 годах) превысили 8% годовых.
В среду в СМИ появились подробности санкционного законопроекта, который подготовили несколько американских сенаторов. Документ предполагает введение ограничений для семи российских банков на долларовые расчеты. Кроме этого, речь идет о возможном запрете на операции с новыми выпусками российских гособлигаций. На этом фоне индекс Мосбиржи ушел в минус на 0,83% и составил 2 293,01 пункта. Индекс РТС опустился на 2,91% до отметки 1 113,78. Рубль ослаб к основным валютам, доллар пробил отметку 65 рублей, а евро — 76.
В четверг основные российские индикаторы тоже начали торги в «красной зоне». Накануне Госдепартамент США анонсировал новые санкции против России — за «инцидент в Солсбери». 4 марта в британском городе был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь. По версии британской стороны, к атаке причастна Москва. В Вашингтоне инцидент посчитали нарушением Конвенции о запрете использования химоружия. Как ожидается, новые ограничения вступят в силу 22 августа.
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