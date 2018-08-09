Ещё
Российские гособлигации падают второй день
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.30
76.51
76.96
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.25
+0.43 Золото
1211.72
–0.01 РТС
1083.43
+0.51
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1590
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Российские гособлигации падают второй день 

Национальная Служба Новостей 14 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российские рублевые и валютные государственные облигации сильно снижаются в цене второй день подряд на старте торгов на фоне объявления Вашингтоном новых антироссийских санкций. В результате выросла доходность евробондов РФ и облигаций федерального займа, передаёт «Интерфакс».
Так российские еврооблигации с погашением в 2043 году снижались утром в четверг, 9 августа, на 173 пункта по отношению к среде — до 105,32% от номинала. Еврооблигации с погашением в 2042 году «похудели» на 230 базисных пунктов — до 101,67% от номинала. Бумаги с погашением в 2026 году потеряли 102 базисных пункта, они опустились до 98,53% от номинала.
Ранее Соединённые Штаты Америки заявили о намерении ввести новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации. В качестве повода были названы события в британском Солсбери. Ответственность за отравление нервно-паралитическим веществом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Государственный департамент США возложил на Москву. Сообщается, что через три месяца Вашингтон может ввести дополнительный пакет антироссийских санкций.
На открытии торгов Московской биржи курс рубля в четверг, 9 августа, скатился до показателя ноября 2016 года, доллар подорожал выше 66 рублей. Евро подорожал до 76,93 рублей. Как отмечают «Новые Известия», падение национальной валюты также связывается с возможными новыми антироссийскими санкциями.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В РАН заверили, что обвала рубля из-за санкций США не будет Западные аналитики предрекают обвал рубля из-за новых санкций США Доллар превысил 66 рублей, евро - 77
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля220
Приставы навязывают россиянам чужие долги24
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель4
Государству посоветовали избавляться от компаний7
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение