Предсанкционная кабала, или как реагирует экономика РФ на слухи о новых санкциях 

Предсанкционная кабала, или как реагирует экономика РФ на слухи о новых санкцияхРеакция не заставила себя долго ждать, и уже 9 августа на открытии торгов Мосбиржи, курс рубля обвалился по отношению к доллару и составил 66,25 рублей. Это самый низкий показатель курса российской валюты с ноября предыдущего года. Снижение курса рубля спровоцировало падение основных котировок. Снижению подверглись акции крупнейших российских компаний, а также сам индекс РТС.
На данный момент, лидером по падению акций является авиакомпания «Аэрофлот», стоимость акций которой снизилась на 11%. Такую реакцию вызвало опасение со стороны инвесторов по «делу Скрипаля». Американская сторона подозревает российскую авиакомпанию в соучастии отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Если санкции против «Аэрофлота» все-таки будут введены, то авиакомпания не сможет работать на территории США и производить транспортировку пассажиров. Из-за этого, уже 8 августа стоимость акций «Аэрофлота» снизилась на 8%, и при открытии торгов 9 августа снижение стоимости продолжается.
8 августа Вашингтон официально признал факт разработки новых санкций, и даже анонсировал приблизительную дату их введения — 22 августа. На фоне этого, акции крупнейших участников банковского сектора РФ начали снижаться. Лидерами по снижению стали акции банка ВТБ и «Сбербанка», которые опустились почти на 6%. По слухам, активы именно этих банков и ряда других государственных банков будут заморожены в США, в связи с новыми ограничительными мерами.
Утром 9 августа стало известно об очередной инициативе американских конгрессменов ограничить импорт российского обогащенного урана до 2031 года. Основной удар от этого ограничения, будет нанесен госкорпорации «Росатом», которой принадлежит дочерняя компания «Техснабэкспорт». Именно эта компания занимается импортом обогащенного урана российского производства. Доля импортного рынка в США компании «Техснабэкспорт» составляет около 40%. Однако, по мнению аналитиков, такие ограничительные меры могут ударить и по самим американцам. Так как цены на российский обогащенный уран являются самыми дешевыми, владельцам американских атомных электростанций придется закупать уран у других поставщиков по более высоким ценам. Что повлечет за собой рост цен на производство электроэнергии.
На инициативы американских конгрессменов ответило и Министерство финансов РФ. По словам сотрудников министерства, в ведомстве весьма настороженно отнеслись к заявлениям американской стороны, однако всерьез их не восприняли. В первую очередь из-за того, что данная инициатива не является новой, и вначале текущего года, конгрессмены ее уже прорабатывали, но по каким-то причинам отказались. Поэтому, по мнению сотрудников Минфина, эти заявления имеют скорее запугивающий характер.
В целом, Минфин совместно с Центробанком признали существенное давление на экономику РФ, вызванную новостями о грядущем расширении ограничительных мер. Однако эти ведомства не боятся санкций по отношению ОФЗ, так как за последние несколько лет, регулятор привлекал российских инвесторов, а также пенсионные фонды для инвестирования в государственные заимствования. Поэтому уход иностранных инвесторов не будет слишком болезненным для российских ОФЗ.