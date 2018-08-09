Предсанкционная кабала, или как реагирует экономика РФ на слухи о новых санкциях

Предсанкционная кабала, или как реагирует экономика РФ на слухи о новых санкцияхРеакция не заставила себя долго ждать, и уже 9 августа на открытии торгов Мосбиржи, курс рубля обвалился по отношению к доллару и составил 66,25 рублей. Это самый низкий показатель курса российской валюты с ноября предыдущего года. Снижение курса рубля спровоцировало падение основных котировок. Снижению подверглись акции крупнейших российских компаний, а также сам индекс РТС.

На данный момент, лидером по падению акций является авиакомпания «Аэрофлот» , стоимость акций которой снизилась на 11%. Такую реакцию вызвало опасение со стороны инвесторов по «делу Скрипаля ». Американская сторона подозревает российскую авиакомпанию в соучастии отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Если санкции против «Аэрофлота» все-таки будут введены, то авиакомпания не сможет работать на территории США и производить транспортировку пассажиров. Из-за этого, уже 8 августа стоимость акций «Аэрофлота» снизилась на 8%, и при открытии торгов 9 августа снижение стоимости продолжается.

8 августа Вашингтон официально признал факт разработки новых санкций, и даже анонсировал приблизительную дату их введения — 22 августа. На фоне этого, акции крупнейших участников банковского сектора РФ начали снижаться. Лидерами по снижению стали акции банка ВТБ «Сбербанка» , которые опустились почти на 6%. По слухам, активы именно этих банков и ряда других государственных банков будут заморожены в США, в связи с новыми ограничительными мерами.

Утром 9 августа стало известно об очередной инициативе американских конгрессменов ограничить импорт российского обогащенного урана до 2031 года. Основной удар от этого ограничения, будет нанесен госкорпорации «Росатом» , которой принадлежит дочерняя компания «Техснабэкспорт» . Именно эта компания занимается импортом обогащенного урана российского производства. Доля импортного рынка в США компании «Техснабэкспорт» составляет около 40%. Однако, по мнению аналитиков, такие ограничительные меры могут ударить и по самим американцам. Так как цены на российский обогащенный уран являются самыми дешевыми, владельцам американских атомных электростанций придется закупать уран у других поставщиков по более высоким ценам. Что повлечет за собой рост цен на производство электроэнергии.

На инициативы американских конгрессменов ответило и Министерство финансов РФ . По словам сотрудников министерства, в ведомстве весьма настороженно отнеслись к заявлениям американской стороны, однако всерьез их не восприняли. В первую очередь из-за того, что данная инициатива не является новой, и вначале текущего года, конгрессмены ее уже прорабатывали, но по каким-то причинам отказались. Поэтому, по мнению сотрудников Минфина, эти заявления имеют скорее запугивающий характер.