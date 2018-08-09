Гончаров: Кому теперь на Украине нужна производящая экономика?

Итак, по порядку. Прежде всего, следует честно признать, что структуру нашей экономики эти «выдающиеся» керманичи из Кабмина В. Гройсмана и НБУ стремительно превращают из аграрно-индустриальной в аграрно-сырьевую с раздуванием финансовых пузырей, которые скоро и с громкими скандалами начнут лопаться. Поэтому В. Гонтарева и А. Данилюк поторопились, невзирая на огромные соблазны, покинуть самые «хлебные» должности.

Судите сами. 7 августа Минфин разместил гривневые и валютные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму 10,04 млрд гривен. В частности, 3-месячные ОВГЗ на 1,75 млрд гривен и 6-месячные — на 1,04 млрд гривен по ставке 18% годовых. От доразмещения долларовых облигаций сроком обращения 203 дня поступило $56,46 млн (по ставке 5,89%), а номинированные в евро ОВГЗ сроком обращения 77 дней были размещены в объеме €69,01 млн (ставка 4,39%). Важно заметить, что только в июле на фондовой бирже «Перспектива» было заключено 835 договоров по сделкам с ОВГЗ на сумму 11,3 млрд гривен, а с начала 2018 года — 3 899 договоров на общую сумму 70,7 млрд гривен. И теперь подумайте, какой украинский производитель сможет выйти на рынок заимствований со своими корпоративными облигациями, процентный доход которых еще и облагается 19,5%, а ОВГЗ с астрономическими процентами дохода — вообще без налогообложения?!

Может быть, предприятиям сейчас следует брать кредиты, но есть ли в этом экономическая целесообразность для производителей? Ведь учетная ставка НБУ сегодня 17,5%, а значит, в коммерческих банках занимают очень дорогие и короткие деньги лишь те, кто не собирается их возвращать. Поэтому за I полугодие банки получили 8,3 млрд гривен чистой прибыли, а не реальный сектор экономики. Плюс кредитные учреждения нарастили свои портфели проблемных или невозвратных кредитов. В это же время ключевую учетную ставку Банк Англии сохраняет на уровне 0,5%, а Европейский центробанк (ЕЦБ) вообще удерживает на уровне 0%. И с кем в странах ЕС собираются конкурировать наши национальные производители? Или для снижения себестоимости своей продукции они и далее будут девальвировать гривну, и урезать зарплаты работникам?

Думаю, последними словами на посту премьер-министра Владимира Гройсмана, как и сапера, летчика, парашютиста, и альпиниста, будут такие: «НЕ МЕШАЙТЕ, Я ЗНАЮ, ЧТО ДЕЛАЮ!»