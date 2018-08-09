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«Золотая Корона» зафиксировала 40% рост объема операций по обмену валюты
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«Золотая Корона» зафиксировала 40% рост объема операций по обмену валюты 

Банки.ру 38 минут назад
Система платежных сервисов «Золотая Корона» зафиксировала 40% рост объема операций по обмену валюты 7—8 августа относительно среднемесячного уровня для месяца. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Мы зафиксировали 40% рост объема операций по обмену валюты на портале koronapay.com относительно среднемесячного уровня для августа и примерно такой же рост относительно 6-го августа. Если сравнивать показатели 7—8 августа со среднедневными показателями июля, то рост объемов операций менее значительный — на уровне 15%. Характерно, что при этом количество операций соответствует среднедневному по июлю, то есть вырос средний чек, а не число транзакций», — прокомментировал руководитель блока развития онлайн-сервисов системы платежных сервисов «Золотая Корона» Глеб Козлов.
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