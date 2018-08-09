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ВТБ понизил прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2018 года
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ВТБ понизил прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2018 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ВТБ прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,9% в 2018 году, следует из презентации банка. Ранее ВТБ говорил о 2%.
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