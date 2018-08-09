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Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 0,39%
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Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 0,39% 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов холдинговых компаний, банковских и финансовых услуг и разработки и нефтедобычи.
На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite подешевел на 0,39%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Energy Development Corp (PS:EDC), которые подорожали на 2,050 п. (41,41%), закрывшись на отметке в 7,000. Котировки Robinsons Land Corp (PS:RLC) выросли на 0,900 п. (4,48%), завершив торги на уровне 21,000. Бумаги First Gen Corp (PS:FGEN) выросли в цене на 0,56 п. (3,64%), закрывшись на отметке 15,96.
Лидерами падения стали акции Jollibee Foods Corp (PS:JFC), цена которых упала на 7,80 п. (2,82%), завершив сессию на отметке 269,00. Акции Globe Telecom Inc (PS:GLO) поднялись на 49,00 п. (2,42%), закрывшись на уровне 1.975,00, а Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI) снизились в цене на 0,090 п. (1,77%) и завершили торги на отметке 4,990.
На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (119) превысило количество закрывшихся в плюсе (90), а котировки 33 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,14%, или 1,70, достигнув отметки $1.219,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $66,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $72,28 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP выросла на 0,12% до 7,7741, а котировки USD/PHP упали на 0,08%, достигнув отметки 53,026.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,20% до 95,14.
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