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Омичи недоплатили за тепло больше миллиарда рублей
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Омичи недоплатили за тепло больше миллиарда рублей 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Как отмечают в ресурсоснабжающей компании, дебиторская задолженность омичей — физических лиц сократилась в три раза. АО «Омск РТС» подсчитал дебиторскую задолженность потребителей за тепловую энергию. На 1 июля 2018 года она составила 1,5 млрд руб. При этом рост дебиторки сократился в три раза. За первое полугодие 2018 года доля сбора платежей выросла более чем на 5% по сравнению с прошлым годом.
Отметим, что представители ресурсоснабжающих организаций отмечают, что некоторые омичи сознательно не платят за коммунальные услуги, поскольку вступили в профсоюз «Союз СССР», который якобы освобождает их от уплаты коммуналки.
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