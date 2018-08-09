Омичи недоплатили за тепло больше миллиарда рублей

Как отмечают в ресурсоснабжающей компании, дебиторская задолженность омичей — физических лиц сократилась в три раза. АО «Омск РТС» подсчитал дебиторскую задолженность потребителей за тепловую энергию. На 1 июля 2018 года она составила 1,5 млрд руб. При этом рост дебиторки сократился в три раза. За первое полугодие 2018 года доля сбора платежей выросла более чем на 5% по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что представители ресурсоснабжающих организаций отмечают, что некоторые омичи сознательно не платят за коммунальные услуги, поскольку вступили в профсоюз «Союз СССР», который якобы освобождает их от уплаты коммуналки.