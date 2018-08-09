Кому депутаты хотят перекрыть вычеты по НДС 

Госдума продолжает искать дополнительные источники финансирования пустеющей казны.
С конца июля на рассмотрении депутатов законопроект, предлагающий опять решать эту задачу за счет налога на добавленную стоимость.
На этот раз предлагается установить в НК РФ запрет на вычеты по НДС для экспортеров сырьевых товаров, включая нефть и минеральные виды топлива. При этом если налогоплательщик откажется от нулевой ставки по вывозным операциям, на него норма распространяться не будет, и право на вычеты за ним сохранится.
По оценкам Росстата сырье составляет большую часть общероссийского экспорта. В случае принятия законопроекта чиновники рассчитывают сэкономить около 30 млрд долларов для финансирования социально-значимых программ.