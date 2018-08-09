Кому депутаты хотят перекрыть вычеты по НДС

Госдума продолжает искать дополнительные источники финансирования пустеющей казны.

С конца июля на рассмотрении депутатов законопроект, предлагающий опять решать эту задачу за счет налога на добавленную стоимость.

На этот раз предлагается установить в НК РФ запрет на вычеты по НДС для экспортеров сырьевых товаров, включая нефть и минеральные виды топлива. При этом если налогоплательщик откажется от нулевой ставки по вывозным операциям, на него норма распространяться не будет, и право на вычеты за ним сохранится.