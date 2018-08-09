Ещё
ЕЦБ не исключает роста средней ставки пошлин США до рекордных за 50 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
66.18
76.26
76.68
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.34
+0.04 Золото
1212.83
+0.02 РТС
1083.09
+0.48
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1598
–0.0045
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

ЕЦБ не исключает роста средней ставки пошлин США до рекордных за 50 лет 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
ЕЦБ ожидает рост глобальных рисков из-за возникающих протекционистских мер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы Европейского центрального банка.
"Риски для мировой экономики усилилось на фоне предпринимаемых мер и угроз, связанных с увеличением пошлин на торговлю со стороны Соединенных Штатов и возможным ответом от пострадавших стран", — заявили в ЕЦБ.
Также регулятор добавил, что, если все угрозы будут реализованы, средняя тарифная ставка в США будет повышаться до уровней, которые не наблюдались за последние 50 лет.
Ранее сообщалось, что Китай введет пошлины на американские товары объемом в $16 млрд
Газета.Ru: последние новости
Официальный курс евро вырос на 3 рубля Фондовый рынок США открылся разнонаправленно Цены на нефть марок Brent и WTI упали более чем на 3%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля271
Государству посоветовали избавляться от компаний46
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Приставы навязывают россиянам чужие долги29
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение