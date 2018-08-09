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Официальный курс евро вырос на 3 рубля
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Официальный курс евро вырос на 3 рубля 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Reuters
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 3 руб., до 76,82 руб., курс доллара увеличился на 2,69 руб., до 66,28 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 2,83 коп., составив 71,02 руб.
Фондовый рынок России открылся падением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,64% и составил 2278,41 пункта.
Индекс РТС опустился на 2,85%, до 1082,04 пункта.
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