Официальный курс евро вырос на 3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 3 руб., до 76,82 руб., курс доллара увеличился на 2,69 руб., до 66,28 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 2,83 коп., составив 71,02 руб.

Фондовый рынок России открылся падением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Московской биржи снизился на 0,64% и составил 2278,41 пункта.

Индекс РТС опустился на 2,85%, до 1082,04 пункта.