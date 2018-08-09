Пермские нефтяники создают острова в Камском море, чтобы увеличить добычу

Месторождение им. В. П. Сухарева открыто в 2012 году, но Зырянская структура, к которой оно приурочено, выявлена по результатам сейсморазведки еще в 1986 году. Запасы нефти составляют более 33 млн тонн, извлекаемые запасы — 12,8 млн тонн. Много лет месторождение не разрабатывалось из-за сложностей с залеганием нефти. «Потом соли на этом участке были признаны некондиционными. При этом удалось обнаружить площадку, откуда можно „заходить“ под кондиционные соли», — рассказывает начальник цеха добычи нефти и газа № 11 Никита Мазеин.

Добыча нефти здесь ведется рядом с большим месторождением калийно-магниевых солей. И одна из задач, стоящих перед нефтяниками, заключалась как раз в том, чтобы сохранить месторождения солей, добыв при этом нефть. Представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, рассказывая о производственной площадке, отметил, что разработка месторождения стала возможна после строительства искусственных площадок — островов.

Месторождение имени В. П. Сухарева состоит из трех соединенных между собой насыпных платформ, аналогичных морским, расположенных в акватории Камского водохранилища. На них разместятся 75 скважин: 50 добывающих и 25 нагнетательных. Сейчас строится третья производственная площадка, возведение двух завершено. На первой из них уже эксплуатируются 30 скважин. Последнюю насыпную платформу планируется сдать ко Дню нефтяника — в первых числах сентября; к концу года и на ней начнется бурение скважин.

Скважины тут обустраиваются необычные. Их стволы сначала проходят вертикально, преодолевая калийные залежи, а затем горизонтально. Длина таких скважин — более двух километров. Таким образом нефтяники «доходят» до нефти, лежащей под солями. Сырье здесь очень хорошего качества, это малосернистая нефть, которая высоко ценится нефтепереработчиками.

С берегом площадки соединяет дамба, рассчитанная на грузовой транспорт. Но дамба — не сплошная насыпь, есть в ней небольшой мост. Это проход для рыбы, которая веками ходила здесь на нерест.

Работа на месторождении им. В. П. Сухарева автоматизирована, для его обслуживания достаточно двух человек в день, заявляют на производстве. Информация о работе оборудования по разным каналам поступает в центральную инженерно-технологическую службу, которая находится за сотни километров — в Полазне.

Олег Третьяков подчеркивает, что это, пожалуй, одно из самых крупных и высокотехнологичных месторождений в России из числа открытых за последнее десятилетие. «Впереди у нас завершение работы на двух площадках, после чего наше месторождение начнет работать на полную мощность», — говорит он. Всего же, по словам Олега Третьякова, на трех площадках планируется 75 скважин, это позволит поднять годовую добычу нефти до полумиллиона тонн — это около 3% от сегодняшнего уровня годовой добычи организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Месторождение им. В. П. Сухарева — это масштабный инвестиционный проект, направленный на увеличение объемов добычи нефти. Однако одновременно с ним пермские нефтяники выполняют и основные производственные показатели. За первое полугодие 2018 года нефтяники организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае добыли более 7,6 млн т нефти, газа из недр Прикамья с января по июнь извлечено около 1 млрд куб. м. За шесть месяцев пробурено 150 тыс. м горных пород. Рост относительно плана по сравнению с прошлым годом составил 3%.

«Главный фактор наших производственных успехов — инновации. Месторождение имени Сухарева уникально в этом плане — это настоящий полигон по освоению новых технологий добычи. Такой системный подход и применение современных наработок наших специалистов на практике позволяет нам удерживать высокую планку и в будущем», — сказал Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Вениамин Павлович Сухарев, именем которого названо месторождение, — один из основателей компании «ЛУКОЙЛ». Более 15 лет, в самое сложное время, он возглавлял ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (1987–2003). В это время он руководил разработкой и реализацией программы коренной реконструкции «Пермнефтеоргсинтеза», вошедшего в число лидеров российской и европейской нефтепереработки.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»