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Экономисты Йеля нашли два способа прогнозирования курса ВТС
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Экономисты Йеля нашли два способа прогнозирования курса ВТС 

BitCryptoNews 17 минут назад
Команда экономистов Йельского университета, изучив восьмилетнюю историю стоимости биткоина, выявила, что для прогнозирования рыночной динамики можно использовать анализ недельных колебаний и количества поисковых запросов.
Для крипторынка характерна высокая волатильность, но результаты исследования Йельских аналитиков могут внести ясность в закономерности изменения курса ВТС. Первый индикатор они назвали «импульсный эффект». Он основан на устойчивости тренда в течение 1-2 недель, так как после сильного повышения цены, монета обычно способна поддерживать дальнейший рост, и наоборот. В статье сказано, что наиболее эффективной стратегией была покупка биткоина сразу после резкого скачка курса, с последующей продажей через семь дней.
Другим индикатором является число поисковых запросов с названием криптовалюты в Google. Экономисты обнаружили сильную взаимосвязь между этим фактором и ростом курса. Анализ показал, что, чем больше запросов со словом биткоин, тем выше вероятность повышения его цены, а по динамике можно прогнозировать одно— и двухнедельный возврат. Такая статистика доступна каждому инвестору в бесплатном сервисе Google Trends.
Результаты исследования могут помочь не только действующим трейдерам, но и привлечь тех, что опасается непредсказуемости крипторынка. В перспективе это также может уменьшить количество иррациональных действий участников и уменьшить волатильность.
Несмотря на то, что о биткоине слышала большая часть населения России, инвестируют в криптовалюту сейчас всего 2% граждан.
текст: Иван Маличенко, фото: Yale University / Flickr
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