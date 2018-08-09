Экономисты Йеля нашли два способа прогнозирования курса ВТС

Команда экономистов Йельского университета, изучив восьмилетнюю историю стоимости биткоина, выявила, что для прогнозирования рыночной динамики можно использовать анализ недельных колебаний и количества поисковых запросов.

Для крипторынка характерна высокая волатильность, но результаты исследования Йельских аналитиков могут внести ясность в закономерности изменения курса ВТС. Первый индикатор они назвали «импульсный эффект». Он основан на устойчивости тренда в течение 1-2 недель, так как после сильного повышения цены, монета обычно способна поддерживать дальнейший рост, и наоборот. В статье сказано, что наиболее эффективной стратегией была покупка биткоина сразу после резкого скачка курса, с последующей продажей через семь дней.

Другим индикатором является число поисковых запросов с названием криптовалюты в Google . Экономисты обнаружили сильную взаимосвязь между этим фактором и ростом курса. Анализ показал, что, чем больше запросов со словом биткоин, тем выше вероятность повышения его цены, а по динамике можно прогнозировать одно— и двухнедельный возврат. Такая статистика доступна каждому инвестору в бесплатном сервисе Google Trends.

Результаты исследования могут помочь не только действующим трейдерам, но и привлечь тех, что опасается непредсказуемости крипторынка. В перспективе это также может уменьшить количество иррациональных действий участников и уменьшить волатильность.

Несмотря на то, что о биткоине слышала большая часть населения России, инвестируют в криптовалюту сейчас всего 2% граждан.